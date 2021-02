De feiten achter de rampzalige jaarcijfers van Anderlecht: veel te hoge lonen duwen paars-wit naar rand van afgrond

Als je denkt dat de bodem van de put bereikt is, dan graaft Anderlecht zich toch nog wat dieper in. In het seizoen 2019-2020 brak paars-wit alle financiële records, in negatieve zin dan, met een recordverlies, recordschulden én een record qua loonlast. Krijgt eigenaar en hoofdaandeelhouder Marc Coucke dit ooit nog rechtgetrokken?