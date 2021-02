Duitse overheid zette wetenschappers in om angst voor corona te vergroten

In Duitsland is ophef ontstaan over een opmerkelijke samenwerking tussen het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken en enkele wetenschappers. Volgens Die Welt hebben ze samen aan een strategie gewerkt om de angst onder de bevolking voor corona te vergroten. Op die manier wilden de autoriteiten tijdens de eerste lockdown begin vorig jaar meer begrip creëren voor het coronabeleid.

De krant heeft de hand kunnen leggen op 200 pagina’s mailverkeer tussen staatssecretaris Markus Kerber en diverse wetenschappers en onderzoekers. Hen werd gevraagd om mee te denken over hoe de publieke opinie beïnvloed kon worden. Verschillende wetenschappers gingen daar volgens de krant gretig op in. Eén van de ideeën die werd geopperd was het gebruik van beelden van mensen die sterven door ademtekort om een shockeffect teweeg te brengen.

Wie de wetenschappers zijn, weten we niet. In de documenten die Die Welt verkreeg zijn de namen zwart gemarkeerd. Aan politieke zijde wordt niet zozeer de partijloze Kerber in het vizier genomen, maar wel de man die zijn ministerie leidt: minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU). Volgens Die Welt maakte hij zich zorgen voor een te snelle afkeer van de lockdown en vroeg hij, via Kerber, de wetenschappers om raad om het draagvlak te vergroten.

Geheim document

De betrokken experten zouden hun advies gebundeld hebben in een geheim document, enkel bedoeld voor Seehofer en zijn getrouwen op het ministerie. Hierna formuleerde het ministerie een worstcasescenario waarbij over mogelijk 1 miljoen doden werd gesproken. De lockdown werd toen verlengd. Het is onduidelijk in welke mate bondskanselier Angela Merkel (CDU) op de hoogte was. Zij stond tijdens de coronacrisis altijd voor een onafhankelijke wetenschap.