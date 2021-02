Hoofdrolspeler in zaak-Ye, nu ondervoorzitter van Olympic Charleroi: “Ik probeer hen te behoeden voor stommiteiten die ik heb gemaakt”

Bijna dag op dag vijftien jaar na het uitbreken van de zaak-Ye is een van de hoofdrolspelers teruggekeerd in het voetbal. Filippo Gaone, ex-voorzitter van La Louvière, is nu ondervoorzitter van Olympic Charleroi, de laatst overgebleven amateurploeg in de Beker. Vanavond nemen Les Dogues – de bloedhonden – het op tegen de Panda’s van Eupen. “Ik ben teruggekeerd om Olympic te behoeden voor de stommiteiten die ik heb uitgehaald”, zegt Gaone (72).