Fors meer gebruikers voor Twitter in 2020, maar verlies van 1,1 miljard dollar

De sociaalnetwerksite Twitter heeft het aantal gebruikers vorig jaar sterk zien groeien. In heel 2020 zijn er 40 miljoen nieuwe dagelijkse gebruikers bijgekomen op het platform. Daarmee komt het totaal aantal gebruikers uit op 192 miljoen, een kwart meer dan een jaar eerder.

De toename wordt gelinkt aan een aantal grote gebeurtenissen, zoals discussies over de coronapandemie en de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Volgens topman Jack Dorsey was 2020 een “uitzonderlijk jaar” voor Twitter. “We zijn trotser dan ooit om het publieke debat te dienen, helemaal in deze ongekende tijden”, zegt hij.

Verlies advertentie-inkomsten

Het technologiebedrijf liet wel een nettoverlies optekenen van ruim 1,1 miljard dollar. Een jaar eerder stond er nog een winst van bijna 1,5 miljard dollar in de boeken. De omzet bedroeg 3,7 miljard dollar, met 7 procent een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder.

De advertentie-inkomsten, die eerder in het coronajaar kelderden en waar het bedrijf bijna geheel op leunt voor de inkomsten, trokken tegen het einde van het jaar wel weer aan. In het vierde kwartaal bedroegen die inkomsten al 1,2 miljard dollar, ruim een derde meer dan een jaar eerder.

Eerder had het bedrijf in het tweede kwartaal nog bijna een kwart van de advertentie-inkomsten verloren nadat een aantal grote ondernemingen, waaronder Unilever, Coca-Cola en Starbucks, hun advertenties terugtrokken vanwege de antiracismeprotesten in de Verenigde Staten en de coronapandemie.