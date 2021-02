Marc Van Ranst: “In juni kunnen we dag en nacht vaccineren”

“Als de farmabedrijven hun afspraken nakomen, hebben we in juni een overschot aan vaccins. Dan kun je dag en nacht vaccineren.” Dat zegt professor Marc Van Ranst in Knack. “Dan kun je echt snelheid maken.”

De komende maanden beloven moeilijk te worden op vlak van vaccinatie. Gaat het snel genoeg? Wanneer kunnen we maatregelen loslaten? Wie krijgt éérst een spuitje? Professor Marc Van Ranst (KU Leuven) wijst er in Knack op dat die problemen er wel zijn, maar dat er in juni wel een versnelling komt die veel problemen kan wegwerken. “De brede vaccinatie zal in een andere context plaatsvinden. Als de farmabedrijven hun afspraken nakomen, zitten we in juni met een overschot aan vaccins. Op dat ogenblik kun je echt snelheid maken, en dag en nacht op grote schaal vaccineren. Wie precies wanneer komt, maakt dan niet zoveel meer uit, waardoor we ingewikkelde en verdelende discussies als die over essentiële en minder essentiële beroepen niet hoeven te voeren.”