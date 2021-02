Avondklok ongrondwettelijk? Rechtbank vernietigt vonnis van politierechter

De correctionele rechtbank heeft een opmerkelijk vonnis van een politierechter in Charleroi tegengesproken. Die laatste had de avondklok ongrondwettelijk bevonden, maar nadat het parket in beroep ging, is dat argument nu van tafel geveegd door de correctionele rechter. Ministers Annelies Verlinden en Vincent Van Quickenborne reageren opgelucht.

Af en toe valt in de rechtbank een uitspraak waar media en ministers van opkijken. Zo ook in september vorig jaar, toen een politierechter de avondklok ongrondwettelijk achtte. Nu de correctionele rechtbank die uitspraak terugdraaide, sturen minister van Binnenlandse Zaken Verlinden en justitieminister Van Quickenborne samen een persbericht uit. “Er zijn tal van vonnissen en arresten van bodemrechters die de wettelijkheid van de ministeriële besluiten en genomen maatregelen bevestigen. Daarop zijn er slechts enkele uitzonderingen, zoals onlangs in Charleroi. Vandaag sprak de correctionele rechtbank zich hierover uit. De politierechter wordt in het ongelijk gesteld omdat de wet van 15 mei 2007 de minister van Binnenlandse Zaken wel degelijk de mogelijkheid biedt om in de huidige uitzonderlijke omstandigheden dergelijke maatregelen te nemen.”

Beide ministers zijn opgelucht: “Nadat de Raad van State al herhaalde keren vastgesteld heeft dat de ministeriële besluiten met de coronamaatregelen een voldoende wettelijke basis hebben, heeft nu ook een bodemrechter in beroep dit nogmaals bevestigd”, zo reageert minister Verlinden. “De wet van 15 mei 2007 biedt ons wel degelijk de mogelijkheid om in de huidige uitzonderlijke omstandigheden alle nodige maatregelen te treffen.”