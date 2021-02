Heineken gaat 8.000 banen schrappen

De Nederlandse bierbrouwer Heineken gaat de komende jaren wereldwijd 8.000 banen schrappen. Dat meldt het Nederlandse persagentschap ANP woensdag. De ingreep is onderdeel van een plan om kosten te besparen.

In totaal werken er ongeveer 85.000 mensen bij het bedrijf. Heineken heeft vooral last gehad van de lockdowns en de sluiting van de horeca in de verschillende landen waar het actief is. De bierbrouwer behaalde een omzet van 19,7 miljard euro, een daling van 12%. De nettowinst ging met ruim 49% omlaag tot 1,15 miljard euro

