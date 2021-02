Oogblessure? Dan voetbalt Ajax-vedette toch gewoon met een bril

Ajax speelt vanavond de kwartfinale van de Nederlandse beker tegen PSV. Met Nico Tagliafico. De Argentijnse international liep enkele weken geleden een oogblessure op. Spelen kan, maar enkel met een beschermende bril. “Ik moet er niet knapper van te worden”, reageerde de flankspeler bij Ajax TV.

Tagliafico wordt door zijn teamgenoten al vergeleken met de legendarische middenvelder Edgar Davids. Ook hij speelde destijds met een bril. “Mijn bril is iets groter dan die van hem”, reageerde de Argentijn bij Ajax TV. “Het staat me niet echt goed, maar ik hoef er niet knapper van te worden. Het moet bescherming bieden.”

De Argentijnse linkspoot geraakte twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Willem II (3-1) geblesseerd aan zijn oog en miste drie dagen later de uitwedstrijd bij AZ. “Het herstel is snel gegaan”, aldus Tagliafico. “Mijn zicht is nog perfect. Ik moet alleen voorzichtig zijn en mijn oog beschermen. Als het goed is draag ik mijn bril maar een paar weken.”