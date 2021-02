Ondanks stevige winterprik gaan we de koudegolf niet halen, vanaf zondag start de dooi

Het einde van de winterprik is in zicht. Na meerdere ijsdagen op rij krijgen we zaterdag mogelijk een eerste plusje in de temperaturen en vanaf zondag zou het dan echt gaan dooien, zo meldt David Dehenauw van het KMI. De gevreesde “koudegolf” komt er niet.

Er is sprake van een koudegolf vanaf vijf opeenvolgende ijsdagen (dagen waarop de maximumtemperatuur onder het vriespunt blijft). In die periode moeten drie nachten ook berekoud zijn, met temperaturen die niet boven de -10 graden uitstijgen. “Dat laatste zal deze week niet lukken”, zegt Dehenauw. “De minimumtemperatuur van afgelopen nacht bleef steken bij -8,6 graden. Om de koudegolf nog te halen zou het de twee komende nachten -10 of kouder moeten worden en dat zie ik op basis van de voorspellingen niet gebeuren.”

De komende dagen blijft het wel nog vriezen. Zowel woensdag, donderdag als vrijdag blijven de maxima ook overdag onder het nulpunt liggen. In de nacht van woensdag op donderdag kan er hier en daar zelfs nog een licht sneeuwbuitje vallen. Zaterdag wordt het droog en zonnig en krijgen we mogelijk voor het eerst in dagen een plusje te zien. De temperaturen in het westen en het centrum van het land stijgen dan mogelijk tot +1 graad.

Zondag = dooidag

Maar de echte dooi start pas vanaf zondag, aldus de KMI-weerman. “In de ochtend kan het nog vriezen tot -3 in het centrum en -5 in de Ardennen”, zegt hij. “Maar overdag zullen de temperaturen in het centrum van het land oplopen tot 4 à 5 graden.”

Ook de dagen erna zullen we ’s nachts rond het vriespunt blijven, maar zal het kwik overdag vermoedelijk wel stijgen tot 5 à 10 graden. “Maandag en dinsdag is er kans op wat neerslag. Vooral regen dan, in de Ardennen kan dat zelfs nog wat sneeuw zijn. Al is dat absoluut nog niet zeker.”

Niet opnieuw zeer natte week

Nog positief is dat we volgens Dehenauw na de winterprik niet vertrokken zijn voor een nieuwe natte week. “Er is kans op neerslag, maar ik denk niet dat we pakken regen zullen krijgen. Er staan nu nog heel wat plassen op de velden, de waterlopen staan nog hoog… Dat water zal vermoedelijk tijd genoeg krijgen om geleidelijk aan in de bodem te dringen. Er is niet meteen kans op nieuw overstromingsgevaar. Er ligt ook maar één tot vijf centimeter sneeuw in Vlaanderen. Moest dat nu twintig centimeter zijn, dan moest die eerst nog smelten en was het mogelijk een ander verhaal geweest.”