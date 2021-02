Derek en Margaret houden nog één keer elkaars hand vast voor ze sterven

70 jaar waren ze getrouwd en ze hadden allebei corona. Vlak voor ze stierven hielden Derek en Margaret in een Brits ziekenhuis in Manchester nog één keer elkaars hand vast. “Hij moest en zou bij haar zijn.”

Het beeld van het stervend koppel gaat intussen de wereld rond. Het koppel kende elkaar al sinds ze 14 jaar oud zijn, ze zijn er intussen allebei 91. Derek en Margaret kregen vijf kinderen, elf kleinkinderen er zijn nu ook al vier achterkleinkinderen.

Eerst werd Margaret ziek, zo vertellen haar kinderen aan lokale media. nadien zou ook echtgenoot Derek opgenomen worden in het ziekenhuis, maar een ander dan dat waar zijn vrouw lag. De twee werden allebei besmet met corona in het ziekenhuis. Omdat artsen vreesden dat hij niet zo lang meer zou leven, werd hij uiteindelijk toch naar het Trafford-ziekenhuis in Manchester gebracht. Bij zijn vrouw.

“Ik denk dat mijn vader het virus bij mijn moeder heeft opgelopen, maar hij zou het niet anders hebben gewild”, zegt dochter Barbara Smith. “Hij moest en zou bij haar zijn. Nochtans ging het na de hereniging beter met hen. Hun aanwezigheid moet een boost gegeven hebben. Maar uiteindelijk zou mijn vader op 31 januari sterven, en mijn moeder drie dagen later.” De familie hoopt dat het koppel samen begraven kan worden.