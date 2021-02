-10 graden en toch zie je nog dieren buiten: kunnen paarden en schapen daar echt tegen? En wat met je hond of vissen?

Het vriest dat het kraakt. En toch zie je hier en daar nog dieren buiten lopen. Lokale politie en Diereninspectie kregen dan ook al tientallen oproepen binnen voor dierenverwaarlozing. Maar is dat wel zo of kunnen paarden en schapen best wat verdragen? Is met de hond gaan wandelen in de sneeuw een goed idee? En wat met mijn dure koikarpers, riskeren die dood te vriezen?