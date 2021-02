78 verwaarloosde pythons in beslag genomen in Nijlen

Bij een particulier in het Antwerpse Nijlen heeft de politie in samenwerking met de inspectiedienst Dierenwelzijn en de milieudienst van de gemeente een groot aantal verwaarloosde en in sommige gevallen verboden reptielen aangetroffen. In totaal werden 78 levende pythons, een geelwangschildpad en een roodwangschildpad in beslag genomen. De dieren werden overgebracht naar het natuurhulpcentrum van Opglabbeek.

De interventie kwam er volgens de politie op uitdrukkelijke vraag van de burgemeester van Nijlen, Paul Verbeeck (CD&V). De huisvesting en de verzorging van de pythons liet te wensen over, getuige onder meer het feit dat er naast de 78 levende pythons ook negen dode exemplaren werden gevonden. “In dit soort situaties is inbeslagname de enige optie, in het belang van de dieren”, reageert Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Als dieren mishandeld of verwaarloosd worden, dan moeten we hen in bescherming nemen.”

De geelwangschildpad en de roodwangschildpad mogen sowieso niet gehouden worden - ze staan niet op de positieflijst reptielen - en de eigenaar was niet in het bezit van een omgevingsvergunning, wat verplicht is vanaf het bezit van dertig reptielen. In het verleden werden bij de betrokkene al verschillende inspecties uitgevoerd.