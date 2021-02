Italiaanse bekertopper verliep onder hoogspanning: de middelvinger van Conte, ruzies in de catacomben

De terugwedstrijd van de halve finale om de Coppa Italia tussen Juventus en Inter werd gisteren onder hoogspanning afgewerkt. Inter-coach Antonio Conte voelde zich onheus bejegend en toonde tijdens de rust zijn middelvinger aan zijn Turijnse collega’s. Dat schoot dan weer in het verkeerde keelgat bij Juve-voorzitter die na de match Conte de mantel uitveegde.

LEES OOK. Geslepen Juventus knikkert onzichtbare Romelu Lukaku en Inter uit de beker

Wedstrijden tussen Inter en Juventus zijn sowieso altijd geladen maar gisteravond bakten de protagonisten het echt wel bruin. Conte, ex-speler en coach van Juventus, had het doorlopend aan de stok met de bank van Juventus. De relatie tussen de Inter-trainer en zijn ex-club verloopt al enige tijd tamelijk stroef met gisteren als pijnlijk hoogtepunt. Conte toonde tijdens de rust zijn middelvinger aan de bank van Juve waarna het in de vestiaires tot een hoog oplopende ruzie kwam tussen bestuursleden en technische staf van beide clubs, een gesprek waarin ook voorzitter Agnelli zich volgens La Gazzetta dello Sport zou hebben gemengd.

Die Agnelli, erfgenaam van de Fiat-dynastie, deed na afloop van de wedstrijd een extra duit in het zakje. Hij kwam vanuit de eretribune naar beneden gewandeld om met een stevige “Jij moet zwijgen”, gevolgd door een flink Italiaans scheldwoord, Conte het zwijgen op te leggen. Helaas voor de Juve-voorzitter werd zijn actie gefilmd door de camera’s van de RAI. En zwijgen deed Conte zeker niet. In de persconferentie na de wedstrijd vroeg hij veelbetekend om ‘respect en opvoeding’ van en voor de tegenstander. Vreemd en gedurfd voor iemand die tijdens de rust zijn middelvinger opstak.

Juve-voorzitter Agnelli liet zich ook niet onbetuigd.

Ter info: Juve plaatste zich gisteren voor de finale van de Italiaanse Beker. Nadat het eerder won op het veld van Inter (1-2) hield het gisteravond vakkundig de deur dicht (0-0). Atalanta en Napoli maken vanavond uit wie de tweede finalist wordt. De heenwedstrijd in Napels eindigde op een doelpuntenloos gelijkspel. In de Serie A staat recordkampioen Juventus momenteel op zeven punten van leider Milan en vijf van Inter. De traditieclub uit Turijn heeft nog wel een wedstrijd in te halen.