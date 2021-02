IJsbeer doodt vrouwtje tijdens poging tot paren in dierentuin

De 20-jarige ijsberin Anana is in de zoo van de Amerikaanse stad Detroit om het leven gekomen tijdens een poging tot paren met de 16-jarige Nuka. De ijsbeer doodde per ongeluk zijn partner.

De dood van de berin is een enorme tegenvaller, voor Nuka en voor de dierentuin. Anana had ondanks haar gevorderde leeftijd nog een rol moeten spelen in een kweekprogramma. Ze was begin vorig jaar speciaal daarvoor voorgesteld aan Nuka.

De twee leefden enige tijd samen, zonder de minste problemen, voordat ze een tijdje van elkaar werden gescheiden, zo schrijft The New York Post. In het kader van een programma om de soort te redden, werden de beren vorige week weer herenigd. Het noodlot sloeg toe toen Nuka zijn partner doodde in een poging met haar te paren.

Nuka is in het verleden wel vaker – met succes – met andere vrouwtjes in de weer geweest. “Dit was volslagen onverwacht. Detroit Zoo heeft al tientallen jaren niet meer meegemaakt dat een dier werd gedood door een ander dier.” De laatste keer was in 1988, toen ging het ook mis bij de ijsberen.

IJsberen worden zelden ouder dan 25 jaar, maar in gevangenschap kunnen ze ouder worden. Er zijn gevallen bekend van ijsberen in dierentuinen die ruim boven de 35 jaar werden.