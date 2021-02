Commissievoorzitter von der Leyen: “Europese Unie was te optimistisch over massaproductie vaccins”

De Europese Unie heeft zich te optimistisch getoond over de massaproductie van vaccins tegen COVID-19. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag gezegd tijdens een debat in het Europees Parlement. Ze gaf ook toe dat haar Commissie in de fout is gegaan met betrekking tot de Ierse grens.

Von der Leyen gaf in het parlement meer uitleg bij de Europese vaccinatiestrategie. Vele miljoenen Europeanen hebben al minstens één spuitje gekregen, waardoor de EU volgens de Commissievoorzitter op koers blijft om tegen het einde van de zomer 70% van de volwassen bevolking ingeënt te hebben.

“Maar in het gevecht tegen het virus zijn we nog niet waar we moeten zijn”, ging ze verder. “We zijn te optimistisch geweest over de massaproductie van vaccins. We hebben er te veel op vertrouwd dat de dosissen die we hebben besteld ook op tijd zouden worden geleverd. Daar moeten we lessen uit trekken.”

Geen bochten afsnijden

Het duurt normaal gezien tot 10 jaar om een nieuw vaccin te ontwikkelen. Voor de vaccins tegen COVID-19 waren maar tien maanden nodig. “Daar moeten we trots op zijn, maar in zekere zin heeft de wetenschap de mogelijkheden voor industriële productie overtroffen”, zei de Duitse.

Von der Leyen verdedigde ook de werkwijze van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). “We hebben de keuze gemaakt om geen bochten af te snijden op het vlak van effectiviteit en veiligheid. Hier wordt immers een actief biologisch bestanddeel ingespoten bij gezonde mensen.” Toch zou de goedkeuring van nieuwe vaccins sneller moeten kunnen gebeuren, zei ze.

Fouten gemaakt

De Commissievoorzitter ging ook in op het veelbesproken exportmechanisme voor coronavaccins. Even zag het ernaar uit dat de Commissie de mogelijkheid voor nieuwe controles op de grens tussen Ierland en Noord-Ierland zou creëren. “Er zijn fouten gemaakt en dat betreur ik ten zeerste, maar uiteindelijk kregen we het juist”, zei von der Leyen. “Mijn Commissie zal er alles aan doen om de vrede in Noord-Ierland te bewaren, zoals we tijdens het hele brexit-proces hebben gedaan.”