Aantal dodelijke ongevallen met spoorlopers steeg fors in 2020

Er zijn vorig jaar in ons land vijf spoorlopers overleden en zeven anderen raakten zwaargewond. Daarmee liggen de cijfers een pak hoger dan in 2019, toen er één dode en drie zwaargewonden te betreuren waren, al blijven ze wel onder het Europese gemiddelde, meldt Infrabel. De spoornetbeheerder lanceert woensdag opnieuw een sensibiliseringscampagne rond spoorlopen.

In de campagne wordt gefocust op het verhaal van de 12-jarige Charlotte, die in juli 2014 tijdens het nemen van wat foto’s op de sporen aan het station van Groenendaal dodelijk door een trein werd gegrepen. Zes jaar later richt Infrabel zich, samen met de moeder van Charlotte, tot iedereen die, soms opzettelijk en soms zonder het te beseffen, zijn leven in gevaar brengt door risico’s te nemen in de buurt van het spoorwegdomein.

Verband met corona

Het aantal meldingen van spoorlopen, zowel in de stations (46 procent van de gevallen) als buiten de stationsomgevingen op het spoor (45 procent van de gevallen) nam wel opnieuw af. Waar er in 2019 nog 705 meldingen waren, daalde dat cijfer in 2020 met 13 procent naar 614 meldingen, zegt Infrabel. De spoornetbeheerder wijst op het duidelijke verband met de coronacrisis. Zo werden in april en november het minste aantal spoorlopers geregistreerd.

De pandemie laat zich ook voelen in de aantal ongevallen aan overwegen, die met bijna 50 procent daalden (van 45 in 2019 naar 23 in 2020). Een kunstmatige daling, zegt Infrabel, want er waren als gevolg van de coronacrisis namelijk ook minder voertuigen op de weg en er reden minder treinen. Alles samen kwamen vorig jaar bij ongevallen aan overwegen negen mensen om en raakten vier mensen zwaargewond. In 2019 waren er zeven dodelijke slachtoffers en zes zwaargewonden. Het niet respecteren van de verkeersregels blijft de belangrijkste oorzaak van de ongevallen.