Pfizer/BioNTech start met productie coronavaccin in nieuwe Duitse fabriek

De coronavaccins die BioNTech samen met Pfizer heeft ontwikkeld, zullen vanaf nu ook worden geproduceerd in een nieuwe fabriek in Marburg, Duitsland. Dat heeft BioNTech woensdag aangekondigd in een persbericht. Op die manier kan het aantal leveringen binnen Europa sterk worden opgedreven.

In de nieuwe fabriek zal mRNA geproduceerd worden, het actieve bestanddeel van het coronavaccin. Eén lot mRNA zou op dit moment voldoende zijn om acht miljoen doses vaccin te maken. Na de productie wordt het mRNA gezuiverd en geconcentreerd, waarna het overgebracht wordt naar ‘productiepartners’ die de vaccins verpakken en steriliseren.

Voordat de vaccins kunnen worden verdeeld, moet het productieplan in februari en maart eerst nog groen licht krijgen van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), aldus BioNTech. De eerste vaccins die in Marburg worden geproduceerd, zouden dus pas begin april verscheept kunnen worden, voorspelt het laboratorium.

BioNTech wil blijven samenwerken met Pfizer om op termijn aan de wereldwijde vraag te kunnen voldoen. Het bedrijf hoopt in 2021 twee miljard doses van het coronavaccin te kunnen leveren, en daar zal de fabriek in Marburg alvast bij kunnen helpen. “Zodra de nieuwe fabriek volledig operationeel is, zal ze één van de grootste mRNA-productiefaciliteiten in Europa worden, met een jaarlijkse capaciteit van maximaal 750 miljoen doses van ons COVID-19-vaccin”, klinkt het.

Momenteel worden in Puurs, in de provincie Antwerpen, de coronavaccins geproduceerd die voor Europese klanten bestemd zijn. Ook het Franse Sanofi zou later dit jaar helpen met de productie van dit vaccin.