Cocaïne ter waarde van kwart miljard euro gevonden in zuiden van Italië

Zuivere cocaïne met een waarde van enkele honderden miljoenen euro’s heeft de Italiaanse politie in de haven van de stad Gioia Tauro, in het zuiden van Italië, in beslag genomen. In minder dan een week vonden de speurders in totaal 1,3 ton van de drugs in drie containers uit Zuid-Amerika, deelde de financiële politie van de regio Calabrië (de tip van de laars) woensdag mee.

De drugs waren tussen koffie, diepgevroren vlees en exotische vruchten verstopt. Twee containers kwamen uit Brazilië, één uit Ecuador.

De speurders schreven de cocaïnesmokkel aan de maffiaorganisatie ‘ndrangheta toe, waarvan bekend is dat ze daarmee haar geld verdient. Drugsdealers hadden de cocaïne nog vier keer kunnen versnijden voordat ze verhandeld werd. Zo hadden ze naar schatting in totaal een slordige 260 miljoen euro kunnen binnenrijven.

De ‘ndrangheta opereert vooral in Zuid-Italië, maar heeft ook veel vertakkingen naar het buitenland. Momenteel loopt in de stad Lamezia Terme in Calabrië een van de grootste antimaffiaprocessen in decennia. Driehonderd vermoedelijke leden van de ‘ndrangheta zijn aangeklaagd.