Ook Atletico Madrid - Chelsea vindt nieuwe locatie: wedstrijd wordt gespeeld in… Boekarest

De impact van corona op het sportgebeuren blijft groot. Zo wordt de heenmatch van de 1/8ste finales van de Champions League tussen Atletico Madrid en Chelsea op 23 februari gespeeld in… de Roemeense hoofdstad Boekarest.

In Spanje gelden strenge maatregelen tegenover reizigers die uit Engeland komen. Zij zouden in quarantaine moeten en dat was praktisch niet haalbaar. Dus werd naar een oplossing gezocht en gevonden in Roemenië. Daar zijn de maatregelen jegens reizigers minder streng en kan de wedstrijd wel worden afgewerkt.

Er zijn nu in totaal al vijf wedstrijden die om dezelfde reden een nieuwe locatie hebben gekregen: Leipzig - Liverpool (1/8ste finale Champions League op 16 februari in Boedapest), Atlético Madrid - Chelsea (1/8ste finale Champions League op 23 februari in Boekarest), Mönchengladbach - Manchester City (1/8ste finale Champions League op 24 februari in Boedapest), Benfica - Arsenal (1/16de finale Europe League op 18 februari in Rome) en Real Sociedad - Manchester United (1/16de finale Europe League op 18 februari in Turijn).