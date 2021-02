Eerste 737 MAX van TUI fly weer de lucht in

Luchtvaartmaatschappij TUI fly maakt haar 737 MAX-vliegtuigen stilaan weer klaar voor de dienst. Woensdag ging er voor het eerste in vele maanden weer zo’n toestel de lucht in. Een testvlucht die verplicht is in het kader van de heropstartprocedure, luidde het bij TUI fly. Wanneer de maatschappij weer passagiers zal vervoeren met de vliegtuigen, is nog niet duidelijk.

TUI fly heeft vier 737 MAX-vliegtuigen in de vloot. Eén ervan (met registratie OO-TMY) steeg woensdag rond 10.30 uur op vanop Brussels Airport, zo was te zien op de website Flightradar24.

De luchtvaartmaatschappij bevestigt. Ze spreekt van een “operational readiness flight”. Dat is een onderdeel van het protocol dat gevolgd moet worden bij vliegtuigen die lang aan de grond hebben gestaan, legt ze uit. Het doel van zo’n testvlucht is “te controleren of een toestel dat lange tijd aan de grond heeft gestaan, naar behoren functioneert”, zo voegt ze nog toe. “De vlucht wordt zonder passagiers uitgevoerd, met alleen de piloten en een engineer. Er horen ook een nadering en een doorstart bij.”

TUI fly heeft nog niet beslist wanneer de 737 MAX-vliegtuigen weer commercieel in dienst worden genomen.