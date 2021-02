Kompany over torenhoge schulden Anderlecht: “Ik zeur er niet over, ik werk verder”

Anderlecht speelt morgen in de beker tegen Union. De Cup is de kortste weg naar Europa en om van RSCA opnieuw een stabiele club te maken is Europees voetbal broodnodig. Zeker nu uit de jaarrekening blijkt dat er weer 36 miljoen euro verlies was en de schuldenberg aangroeide tot 116 miljoen euro. Coach Vincent Kompany reageert rustig. “Ik accepteer de situatie en ben tevreden met de ploeg die ik heb.”

Als Anderlecht geen kapitaalsverhoging doorvoert of schulden omzet in kapitaal dan zal het volgende zomer één of meerdere topspelers moeten verkopen. We denken dan aan Albert Sambi Lokonga of Hendrik Van Crombrugge. Dat moet frustrerend zijn voor Vincent Kompany die aan het bouwen is aan een team. “Jongens, ik ken de situatie en ik zeur er niet over”, aldus Kompany. “Daar wint niemand bij. Mijn doel is om oplossingen te vinden binnen de huidige omstandigheden. Op alle mogelijke manieren probeer ik de situatie van de club te veranderen zonder dat daar de nodige middelen voor zijn. It’s part of the job. Bovendien neem ik alle verantwoordelijkheid voor de prestaties op het veld. Of er nu veel geld of weinig geld is, of de verwachtingen nu te hoog zijn of niet...Ik klaag niet en ik werk verder. Op zich ben ik tevreden met de kern die ik in handen heb. Voor de rest ben ik er niet mee bezig. Ik heb ‘rolzuiverheid’ gecreëerd. Ik werd geen aandeelhouder van Anderlecht omdat ik puur coach wilde zijn. Daar liggen mijn prioriteiten. Hopelijk gebeurt er op sportief vlak binnenkort iets doorslaggevend dat goed is voor de toekomst van de club.”

Een verkoop van Albert Sambi Lokonga is een mogelijke oplossing voor de financiële malaise bij paars-wit. Foto: BELGA

Daarmee doelt Kompany ongetwijfeld op het behalen van Europees voetbal. Via de beker is dat een optie, maar Union wordt geen hapklare brok. Het gaat om een Brusselse derby en ze staan autoritair op kop in 1B. “Voor mij is zo’n derby erg belangrijk. Ik ben een Brusselaar: geboren en getogen. Toen ik bij de jeugd van Anderlecht nog in provinciale voetbalde, namen we het op tegen Union, RWDM, Crossing Schaarbeek, Scup Jette...Dat was altijd heel pittig. Dat enthousiasme wil ik overzetten op mijn spelers, maar ze weten dat het belangrijk is. Tegelijkertijd is het niet zo eenvoudig om de beker te winnen. De favoriet wint niet altijd. Ooit verloor ik met City een finale van Wigan geleid door Roberto Martinez.”

Zwaar veld?

De staat van het veld zal ook cruciaal zijn. Maandag was het terrein van Union nog volledig ondergesneeuwd. De thuisploeg heeft geen veldverwarming maar spande het zeil. “Ze hebben ons verzekerd dat het veld zacht en bespeelbaar zal zijn. Tot het bewijs van het tegendeel ga ik daarvan uit. Als het aanvoelt als beton en glad is, overleven zelfs mijn jonge gezonde spelers dat niet. Sowieso is het al moeilijk om de match voor te bereiden. Geen enkele ploeg in België kan nu in optimale omstandigheden werken. Zelfs ons trainingsveld dat veldverwarming heeft, ontdooit moeilijk.”

Felice Mazzu is de coach van Union. Foto: Marc Gysens

Vraag is ook Union voor de dag zal komen. Zetten ze druk vooruit of vangen ze Anderlecht op met een goeie organisatie en een laag blok. Coach Felice Mazzu is gekend voor zijn goeie organisatie. “Ik bestudeerde Union en ze hebben een goeie ploeg met aanvallers die goeie looplijnen hebben en de weg naar de goal kennen”, besluit Kompany. “Ja, Mazzu is een coach die zijn elftal stevig kan neerzetten, maar ik ben niet bang van een laag blok. Integendeel, dat heb ik graag. De jongste weken creëren we sowieso veel kansen tegen defensieve teams. Als we ze kunnen afwerken dan is het voor de tegenstander heel moeilijk om die switch te maken naar meer aanvallen. Als wij efficiënter worden en zo’n laag blok vaker ontmantelen, dan zullen we vaker matchen winnen. Dat is een kwestie van tijd en ervaring.”