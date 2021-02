Verplicht nummertje of valt er effectief nog iets te leren? Dit kan de trainerscursus Vincent Kompany en co. bijbrengen

Vincent Kompany, Mbaye Leye, Carl Hoefkens, Timmy Simons en Davy de Fauw. Stuk voor stuk namen als een klok, alle vijf zijn ze al gepokt en gemazeld in de voetbalwereld. Toch moeten ze alle vijf vanaf maart nog een opleiding volgen om hun Pro License-diploma te halen. Op het eerste gezicht lijkt dat een verplicht nummertje. “Maar we leren hen hoe ze met een Lamkel Zé of met geldproblemen van hun club kunnen omgaan”, klinkt het. “Daar heeft iedereen baat bij.”