KV Mechelen moet het zonder Shved, Van Damme en Thoelen doen in de cup

Domper voor KV Mechelen. De Kakkers treffen Beerschot tweemaal op enkele dagen tijd en zitten met een kleine blessuregolf. Zo zijn onder meer Joachim Van Damme en Marian Shved niet beschikbaar voor de bekermatch van donderdagavond.

Man in vorm Shved liep een klein scheurtje op in de hamstring. Hij moet de twee duels tegen Beerschot aan zich voorbij laten gaan. Joachim Van Damme sloeg de trainingen van maandag en dinsdag over en geeft verstek voor donderdagavond. Het bekertreffen komt ook te vroeg voor Sandy Walsh. Hij wordt klaargestoomd voor de match van zondag, net zoals Yannick Thoelen. Zijn afwezigheid in de bekercompetitie wordt opgevangen door Gaëtan Coucke, die ook al het doel verdedigde tegen RWDM. Sheldon Bateau, tot slot, traint weer mee met de groep, maar de match van woensdag komt nog te vroeg voor de verdediger.