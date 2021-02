JBC haalt trui met opschrift tienerwoord ‘Simp’ uit de rekken na commentaar op sociale media

Een nieuwe collectie van de kledingketen JBC heeft online heel wat controverse en commentaar uitgelokt. In die mate zelfs dat het concern een Instagrampost offline moest halen en ook besloten heeft de trui met het opschrift ‘Simp’ uit de rekken te halen.

LEES OOK. Weet jij wat je kind bedoelt als hij corona “kaas” noemt, antwoordt met “idk” en “ewa drerrie” tegen vriend zegt? (+)

Sinds kort kan je bij JBC voor je tieners een trui kopen met de tiener- en kinderwoorden van het jaar als opschrift. Ketnet riep dit jaar ‘Ewa drerrie’ uit als kinderwoord en ‘Simp’ als tienerwoord. Er zit ook een trui in de collectie met daarop het woord ‘Viben’. Maar op de Instagrampost met beelden van die collectie kwam enorm veel commentaar. “Daarom hebben we beslist om die post offline te halen en te vervangen door een positieve boodschap”, klinkt het bij woordvoerster Katrien Vangrunderbeek. “Vooral over Ewa drerrie kwamen er heel wat racistische commentaren en dat past gewoon niet bij ons merk.”

Maar ook over het woordje Simp waren er heel wat opmerkingen. “Dat klopt. Wij baseerden ons op de betekenis van het woord zoals Ketnet die communiceerde”, zegt Vangrunderbeek. “En dan betekent dat woord: een jongen die te veel moeite doet voor het meisje dat hij leuk vindt.” Maar de jeugd gebruikt die term nu ook als scheldwoord. Bepaalde platformen en fora laten het gebruik van dat woord zelfs niet meer toe. Onder meer op het forum Reddit werd al gelachen met de trui. “Dit is natuurlijk niet wat wij voor ogen hadden”, zegt Vangrunderbeek nog. “En daarom hebben we besloten de trui uit de rekken te halen. Wie hem kocht, kan hem ook terugsturen en z’n geld terugkrijgen.”