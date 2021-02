Goederentrein botst met wagen in Kermt: tachtiger verblind door de zon

Hasselt -

Bij een aanrijding tussen een personenwagen en een goederentrein in Kermt bij Hasselt zijn woensdagvoormiddag twee lichtgewonden gevallen. Een tachtigjarige man en zijn vrouw werden naar het ziekenhuis afgevoerd. Vermoedelijk was hij door de zon verblind geraakt, toen de botsing kort voor 11 uur gebeurde aan de overweg in de Koorstraat. Het wrak van het voertuig kwam in een haag tot stilstand.