Zes maanden cel geëist voor leden Voorpost die aanzetten tot haat en racisme

Mechelen - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen hebben woensdag vier leden van de nationalistische groepering Voorpost zich moeten verantwoorden voor een spandoekactie op de wekelijkse markt in Mechelen vorig jaar. Op het spandoek stond “Stop Islamisering”. Het parket vraagt zes maanden cel en een boete van 8.000 euro voor de vier.

Op 30 mei 2020 hielden Kenneth C., Danny V.H., Nick V.M. en Luc V. een niet-toegestane actie tijdens de wekelijkse markt in Mechelen. Een vijfde man die deelnam, kon weggaan voor de politie tot arrestatie overging. De mannen hielden een spandoek omhoog waarop stond “Stop Islamisering” en deelden folders uit waarin ze aankaartten dat moslims in coronatijden de week voordien wél samen hadden mogen komen voor een gebed, maar zij die dag geen toestemming kregen om te protesteren. Het parket meent dat zij zich hierdoor schuldig maken aan het aanzetten tot haat of geweld tegen de moslimgemeenschap, en dat is een misdrijf.

Redders van de maatschappij

“Deze mannen zien zichzelf als de ‘redders van de maatschappij’. De gedachten zijn vrij maar van zodra ze jouw hoofd verlaten, moet je de spelregels volgen”, sprak procureur Philippe Van Ingelgem. “De vrijheid van meningsuiting zoals ze in onze grondwet staat, is aan enkele wettelijke restricties onderworpen. Zo mag ze niet in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bovendien is de wetgever sinds 1831 geëvolueerd en worden nu ook proactieve daden gesteld om strafbare feiten te voorkomen en niet enkel te ‘genezen’ wanneer het te laat is. Als er in 1939 wetgeving was geweest om dit te bestraffen, waardoor mensen niet geïndoctrineerd konden worden door pamfletten of spandoeken, dan was er geen Tweede Wereldoorlog geweest.”

Volgens Van Ingelgem was de actie van de vier geen onschuldige actie. “Wanneer een actie vanuit xenofobie aanzet tot angst, haat of geweld tegen een bepaald geloof, dan is dat een misdrijf. De boodschap van deze mannen, het gedachtegoed dat ze uitdragen en de manier waarop ze ermee willen omgaan - “verzet is de enige optie” - heeft tot doel het publiek angst aan te jagen voor moslims en aan te zetten tot geweld. Hun vijandbeeld is duidelijk en de manier waarop er volgens hen mee moet worden omgegaan ook. Ik vorder voor alle vier een effectieve celstraf van zes maanden en boete van 8.000 euro.”

Om zijn betoog te staven, had Van Ingelgem enkele Facebookberichten van Voorpost uitgeprint die hij wilde neerleggen in het dossier. De advocaat van de mannen had de prenten niet eerder gezien en vroeg om een bijkomende conclusietermijn om de prints te kunnen bespreken met zijn cliënten, waarvan er slechts twee woensdag naar de zitting waren afgezakt.

De debatten worden voortgezet op 14 april.