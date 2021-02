Corona-maatregel zorgt voor familiaal leed! Jurgen Klopp kon niet naar begrafenis van eigen moeder

Dat we als gevolg van corona in vreemde tijden leven, is nog maar eens duidelijk geworden. Jurgen Klopp, de succescoach van Liverpool, kon dinsdag niet naar de begrafenis van zijn eigen moeder terwijl hij volgende week wel gewoon met Liverpool mag voetballen in Boedapest.

De huidige coronamaatregelen, als gevolg van de hoogst besmettelijke Britse corona-variant, stonden niet toe dat de in Engeland woonachtige Klopp naar Duitsland afzakt voor de begrafenis van zijn moeder. Tussen beide landen geldt een strikt reisverbod. Om diezelfde reden wordt de wedstrijd tussen RB Leipzig en Liverpool - achtste finale Champions League - volgende week dinsdag niet in Leipzig maar wel in Boedapest afgewerkt.

Klopp betreurt de gang van zaken. “Als gevolg van de verschrikkelijke tijden waarin we leven kan ik de begrafenis van mijn moeder niet bijwonen”, bevestigt hij aan de Schwarzwalder Bote, een lokale krant. “Maar zodra de omstandigheden het toelaten, gaan we een gepaste afscheidsviering houden. Mijn mama was een mama uit de duizend. Zij was mijn alles en heeft voor mij heel veel betekend, in de ruimste zin van het woord. Als gelovig christen weet ik dat ze nu op een betere plaats is.”

Elisabeth Klopp overleed eind vorige week op 81-jarige leeftijd als gevolg van een aanslepende ziekte. Jurgen Klopp was de jongste van drie kinderen. Het nieuws van haar overlijden werd pas na haar begrafenis wereldkundig gemaakt.