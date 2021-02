Twintigtal blauwhelmen gewond bij aanval op hun kamp in Mali

Een twintigtal blauwhelmen is woensdag in Mali gewond geraakt bij een aanval op hun kamp in een regio met toenemende activiteit van jihadisten, zo heeft de woordvoerder van de missie van de Verenigde Naties in het land (Minusma) gemeld.

Een tijdelijke basis van Minusma werd rond 7 uur ‘s morgens bij Kéréna, in het midden van Mali, met mortieren en automatische wapens aangevallen, legde woordvoerder Olivier Salgado uit. Een voorlopige balans maakt melding van een twintigtal gewonden. Volgens een welingelichte bron die anoniem wou blijven, behoren de gewonden tot het Togolese contingent van Minusma. Sommige van hen zijn er erg aan toe, zei de bron.

De chef van Minusma, Mahamat Saleh Annadif, “veroordeelt de laffe aanval op vredessoldaten ten stelligste en zorgt ervoor dat alle maatregelen genomen worden om de gewonden de gepaste zorg te geven”, aldus nog Minusma-woordvoerder Salgado.

In januari werden vijf blauwhelmen van Minusma in Mali gedood door zelfgemaakte explosieven, een wapen dat jihadisten bij voorkeur gebruiken. Minusma is de dodelijkste vredesmissie van de VN in de wereld. Aan de VN-missie neemt ook een 60-tal Belgische militairen deel, vooral in Gao, in het noorden van Mali.

Salgado sprak zich niet uit over de daders van de aanval in Kéréna, maar jihadisten waren de jongste tijd voortdurend actief in het gebied, dat ook het toneel was van intense anti-jihadistische operaties, zoals operatie Eclipse, waarin het Malinese en Franse leger samenwerkten.