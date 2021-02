Grenscontroles na meer dan week hervat in Noord-Ierse havens na bedreigingen aan personeel

In de Noord-Ierse havens zijn de grenscontroles op goederen woensdag hervat. De controles op verhandelde goederen tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië waren meer dan een week geleden opgeschort wegens bedreigingen aan het adres van het controlepersoneel.

Het gaat om de controles van DAERA, het Noord-Ierse agentschap voor landbouw en milieu. Een woordvoerder van het agentschap bevestigt de herstart. De politie evalueerde de mogelijke risico’s en er zijn ook nieuwe procedures om bedreiging aan het adres van medewerkers te behandelen.

De controles in de havens van Belfast en Larne waren op 2 februari opgeschort, nadat lokale autoriteiten aan de alarmbel hadden getrokken wegens agressief gedrag tegen medewerkers. Zo maakte een lokale districtsraad gewag van graffiti in Larne, waarbij havenmedewerkers als “doelwitten” bestempeld werden.

De grenscontroles, een gevolg van de Brexit, zijn een heikele kwestie. Ze zijn ingevoerd na afloop van de overgangsperiode waarbij het Verenigd Koninkrijk ruim een maand geleden uit de Europese eengemaakte markt stapte. Om de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland open te houden, kwam een regeling uit de bus waarbij de grens in de Ierse Zee komt te liggen. Maar dat ligt zeer gevoelig in het Britse unionistische kamp, omdat ze helemaal niet willen weten van een grens en bijhorende controles tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk. In het Republikeinse kamp blijft het openhouden van de echte grens tussen Noord-Ierland en Ierland dan weer de grootste bekommernis.

De grensafspraken tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in het Brexit-akkoord moeten vermijden dat het Ierse vredesproces in gevaar komt door de herinvoering van fysieke controles op de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het VK.