Chinese Marsverkenner Tianwen in baan rond Mars

De Chinese Marsverkenner Tianwen-1 is er woensdag in geslaagd in een baan rond de Rode Planeet te raken, zo hebben de Chinese staatsmedia gemeld.

“De sonde is succesvol in een baan rond Mars geraakt”, meldt het officiële persbureau Nieuw China. De onbemande verkenner is in juli met een Lange Mars-5 van op het tropische eiland Hainan gelanceerd. Voor Peking is het bereiken van een Marsbaan een primeur.

Dinsdag slaagde de eerste Arabische Marssonde, de Hoop van de Verenigde Arabische Emiraten, in hetzelfde huzarenstukje. Daarvoor lukte het ook al de VS, de Sovjet-Unie, het Europese Ruimtevaartbureau ESA en India.

Eerstdaags moet ook de Amerikaanse Perseverance landen op onze buurplaneet.