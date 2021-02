Ex-vriendin Bayern-speler dood aangetroffen in appartement, één week nadat hij breuk aankondigde

In Berlijn heeft de politie het levenloze lichaam aangetroffen van Kasia Lenhardt, de 25-jarige ex-vriendin van Bayern-verdediger Jerome Boateng. Volgens de lokale politie zou er geen kwaad opzet in het spel zijn. Dat melden verscheidene Duitse media.

Het Poolse model was tot voor kort de vriendin van Bayern-verdediger Jerome Boateng. Het was voor en volgens sommigen ook door haar dat hij in 2019 wegging bij Rebecca Silvera, de moeder van zijn kinderen.

Boateng (centraal) Foto: AFP

Boateng maakte vorige week zelf bekend niet langer een relatie te hebben met Lenhardt, kort nadat het Duitse model onder invloed van alcohol een auto-ongeluk veroorzaakte. “Zoals bekend heb ik mijn relatie met Kasia Lenhardt stopgezet. Onze wegen zijn vanaf nu gescheiden en hoewel het zeer spijtig is, is het de beste keuze voor mij en mijn familie”, aldus Boateng, die meer dan een jaar samen was met Lenhardt. Het model werd in 2012 bekend door haar deelname aan het televisieprogramma Germany’s Next Top Model.

Boateng uitte in het openbaar zijn spijt. “Ik moest deze stap wel nemen. Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die ik heb gekwetst, in het bijzonder mijn ex-vriendin Rebecca en onze kinderen. Ik doe dit omdat ik als man mijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ik wens Kasia verder het beste toe in haar leven.”

Volgens Boateng kampte Lenhardt met een alcoholverslaving en kon hij niet langer bij haar blijven. Waaraan de vrouw is overleden, is nog niet duidelijk.”