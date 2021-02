Passagiersvliegtuig in brand in Saudi-Arabië na aanval door rebellen

Bij een aanval van Jemenitische Houthi-rebellen op een luchthaven in het zuidwesten van Saudi-Arabië is woensdag een passagiersvliegtuig in brand geraakt. De brand is onder controle, zo berichtte de Saudische staatstelevisie op gezag van de militaire coalitie die in Jemen de rebellen bestrijdt.

De opstandelingen hebben de luchthaven Abha nabij de stad Khamis Mushait aangevallen. “Het bedreigen van reizende burgers is een oorlogsmisdaad”, liet de coalitie volgens de Arabische nieuwszender al-Arabija weten. De Houthi’s hebben de aanval met vier drones opgeëist en zeggen dat zij een “militair doelwit” hadden Berichten over mogelijke slachtoffers zijn er niet.

De door Iran gesteunde sjiitishe Houthi’s vallen met drones en raketten steeds opnieuw doelen in het soennitische koninkrijk aan. Dit bekampt de opstandelingen in Jemen en wil de Iraanse invloed in de regio terugdringen.

De Houthi’s hebben de internationale luchthaven Abha reeds in juni 2019 aangevallen, met één dodelijk slachtoffer en meer dan twintig gewonden als gevolg. De coalitie zegt zelf woensdag twee drones van de Houthi’s te hebben vernietigd.