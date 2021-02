Experts vrezen voor impact op milieu nadat 2.000 liter olie in San Francisco Bay lekt

Door een lek in een raffinaderij van Chevron is dinsdag meer dan 2.000 liter olie in de bekende San Francisco Bay gelekt. De lokale overheid heeft inwoners gewaarschuwd omdat de geur van de olie irritatie van de ogen, neus, keel en huid kan veroorzaken. Experts maken zich ook zorgen over de impact die de gelekte olie kan hebben op de fauna en flora, nadat een deel ervan aanspoelde. Het lek is volgens Chevron gedicht en er wordt gepoogd om de olie in het water en op de oevers op te kuisen. Over de oorzaak van het lek is nog niks bekend.