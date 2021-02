Hein Vanhaezebrouck kan tegen Charleroi opnieuw rekenen op aanvoerder Odjidja: “Hopelijk kan hij meteen het verschil maken”

Gent - De Buffalo’s ontvangen donderdagavond met Charleroi hun absolute ‘Angstgegner’ als je de statistieken van de voorbije jaren erbij neemt. Maar toch wil Hein Vanhaezebrouck met zijn team absoluut doorstoten naar de kwartfinales van de Croky Cup: “Morgen winnen betekent echt niet dat we dan dicht bij een Europees ticket zitten, wie dat denkt, heeft het mis. Enkel wie de finale wint, dat telt. Al de rest ben je snel vergeten.”

Voor deze pittige opdracht kan AA Gent echter opnieuw een beroep doen op Vadis Odjidja die eindelijk volledig hersteld lijkt van een hamstringblessure die hij – kort voor de winterstop - opliep op bezoek bij Club Brugge: “Toch is het moeilijk – zowel voor hem als voor ons – om echt in te kunnen schatten hoe ver hij nu al staat”, bouwt HVH toch nog enig voorbehoud in.

“Al weten we dat Vadis natuurlijk wel van grote waarde kan zijn: hij heeft uiteraard kwaliteiten aan de bal, hij heeft ook inzicht en ziet ook zaken die anderen minder snel zien”, somt de Gentse coach de alom bekende kwaliteiten van zijn aanvoerder op. “Maar als je terugkeert na zo’n lange periode is het toch afwachten of hij meteen het verschil kan maken. Ik hoop natuurlijk dat dit lukt, maar als je net terugkomt lukt dat niet meteen bij iedereen direct.”

Tegen Charleroi wacht er AA Gent evenwel een zeer stugge tegenstander die maar wat graag op de tegenaanval zal loeren. HVH verwacht zich dan ook aan een zeer moeilijke klip om te ronden in deze Gentse bekercampagne: “Charleroi is een moeilijk te bekampen tegenstrever waarbij je best niet op achterstand komt. Al konden we tegen Eupen toch ook een achterstand ophalen. Dus laten we daar vertrouwen uit puren.”

Vanhaezebrouck beseft ook dat de mindere resultaten van de Carolo’s niet meteen garantie zijn op een vlotte bekerkwalificatie: “Ze spelen als team al lang samen. En ook al hebben ze een mindere periode achter de rug, ze kunnen wel altijd teruggrijpen aan die automatismen. Bij hen is die beker elk jaar een belangrijke challenge. Ze willen eerst bekerwinst boeken en daarna mikken ze in een volgende fase ook op het kampioenschap.”

Pluim voor Gentse greenkeepers

Anderzijds lijken ook de wintergoden niet meteen voor ideale voetbalomstandigheden te zorgen. De diepvriestemperaturen eisen ook hun tol op de kwaliteit van de gemiddelde grasmat. Al klinkt HVH best wel positief omtrent het speelveld in de Ghelamco Arena: “De terreinverzorgers hebben hun best gedaan. Tegen Eupen lag het er prima bij. Op het einde leek het wat harder te worden.”

“Maar men heeft me verzekerd dat het er nu zacht bij zou liggen”, beklemtoonde Vanhaezebrouck die ook de voorbije dagen perfect kon trainen met zijn selectie. “Mijn felicitaties voor hun werk trouwens op ons oefencomplex: zo konden we eerst al meteen op een perfect geruimd kunstgrasveld terecht en vandaag konden we ook gewoon trainen op natuurgras. Chapeau!”

“We geven de strijd niet op”



Koudegolf of niet, voor de Buffalo’s lijkt de bekercampagne meer dan ooit de kortste weg naar Europa: “Nee, het is nog te vroeg om die conclusie te trekken. We verdienden trouwens ook om te winnen tegen Eupen en dan hadden we op twee punten van Play-off 2 gestaan, dan zou iedereen wellicht lovend geweest zijn. Maar het zijn er nu dus vier en dus moeten we aan de slag. We geven de strijd niet op. En zullen er alles aan doen om die stap te zetten.”

Voor de bekerclash met de Carolo’s houdt Vanhaezebrouck wel degelijk ook rekening met verlengingen en zelfs strafschoppen, al legt hij er ook niet teveel de klemtoon op in zijn wedstrijdvoorbereiding: “Strafschoppen oefen je niet extra, dat komt bij ons regelmatig aan bod. Als een wedstrijdvorm bijvoorbeeld eens op een gelijkspel eindigt, houden we strafschopreeksen. Dat is interessant. Charleroi miste er dit seizoen net als ons ook al enkele dus we staan op het zelfde niveau, denk ik.”