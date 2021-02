Tekort aan spermadonoren: hoeveel kan je daarmee verdienen? En kunnen jouw kinderen je ooit opzoeken?

Vlaanderen kampt met een tekort aan spermadonoren. In heel 2020 kreeg het ZNA Middelheim in Antwerpen geen enkel bruikbaar staal binnen. En ook de andere fertiliteitscentra in ons land klagen al langer over een forse terugval. Hoe komt dat? Komen er nu langere wachtlijsten voor kandidaat-ouders? En kun je er eigenlijk iets mee verdienen?