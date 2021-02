Politie speurt naar “gewelddadig en gevaarlijk” trio dat Belg in Spanje ontvoerde en “meerdere dagen folterde”

De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een man die ervan verdacht wordt een Belg in Spanje te hebben ontvoerd en gedurende meerdere dagen te hebben gefolterd. Ook zijn twee kompanen worden gezocht.

De politie omschrijft Aissam Afallah (26) als een “gewelddadig en gevaarlijk persoon”. Hij wordt ervan verdacht lid te zijn van een criminele organisatie die zich bezighoudt met het internationaal transport van verdovende middelen vanuit Marokko naar Europa en België. “Hij wordt er onder andere van verdacht een Belgische onderdaan te hebben ontvoerd in Spanje, hem te hebben vastgehouden en gedurende meerdere dagen gefolterd en fysiek te hebben mishandeld”, aldus de politie.

In hetzelfde onderzoek speurt de politie ook naar twee Fransen: Hamza Akarkach (29) en Aziz Mozoune (34), die betrokken zouden zijn bij dezelfde feiten. Ook deze twee mannen worden omschreven als “gewapend, gewelddadig en zeer gevaarlijk”. Akarkach kan herkend worden aan het litteken ter hoogte van zijn bovenlip.

“Als u deze mannen hebt gezien, of als u weet waar ze verblijven, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300, of vanuit het buitenland op het nummer +32 544 44 88”, aldus de politie. “Of u kunt getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. Discretie wordt gewaarborgd.”