AstraZeneca onderhandelt met Duits bedrijf om vaccinproductie op te drijven

Foto: via REUTERS

Het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca onderzoekt met het Duitse farmabedrijf IDT Biologika mogelijkheden om de productie van het coronavaccin van AstraZeneca te versnellen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat kondigen de twee bedrijven woensdag aan. “Dit akkoord zal Europa bijzonder goed helpen om te beschikken over een eigen vaccinproductie”, zegt Pacal Scoriot, CEO van AstraZeneca.

Behalve een versnelling van de productie plannen de twee bedrijven ook een gezamenlijke investering te doen met de bouw van een grote extra productiecapaciteit. De details van die overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar wel is al duidelijk dat er een uitbreiding komt van de productiesite die IDT Biologika heeft in Dessau, in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt.

Daar komen vijf bioreactoren van 2.000 liter, die maandelijks tot tientallen miljoenen van het coronavaccin van AstraZeneca kunnen maken. Eind 2022 moeten de nieuwe installaties klaar zijn. Die investering zou het ook mogelijk maken andere vaccins te fabriceren die een vergelijkbaar productieproces hebben.

Vorige week werd IDT ook al genoemd als een mogelijke Europese productiesite voor het Russische vaccin Spoetnik V. Rainer Haseloff, premier van deelstaat Saksen-Anhalt, zei dat de Russische ontwikkelaars contact hadden gezocht met IDT om hun vaccin daar te produceren. De Russen hebben vooralsnog geen officiële aanvraag ingediend bij het Europees Geneesmiddelenagentschap.

Het Duitse bedrijf wordt een “strategische partner” van AstraZeneca. IDT is nu ook al betrokken bij de wereldwijde rush om vaccins klaar te krijgen. In opdracht van AstraZeneca produceerde het sinds januari al 8 miljoen dosissen.