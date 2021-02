OVERZICHT. Ontdek hier of (en waar) je in jouw buurt mag gaan schaatsen

Het vriest dat het kraakt en alle plassen liggen er bevroren bij. Schaatsen op natuurijs in natuurgebieden is in principe verboden, maar er zijn enkele uitzonderingen. Ontdek hieronder of het in jouw gemeente mag.

Als het weer het toelaat, zijn het de burgemeesters van de betrokken gemeenten die in samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos, de brandweer en de ijsmeesters beslissen of het veilig genoeg is om te mogen schaatsen. Na een positieve beslissing mag er geschaatst worden, weliswaar op eigen risico.

Benieuwd of er in jouw buurt al een beslissing is gevallen? Ontdek het in de tabel hieronder.