Ook eerste communie in meeste bisdommen uitgesteld tot na zomervakantie

In de bisdommen van Antwerpen, Brugge en Hasselt is besloten om in lijn met de vormsels ook de eerste communies uit te stellen tot na de zomervakantie. Het bisdom van Gent laat de verschillende opties open en legt geen algemene richtlijn op, en in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen wordt over de kwestie nog gediscussieerd.

Maandag maakten de bisschoppen al bekend dat alle vormselvieringen die in Vlaanderen gepland waren tussen Pasen en Pinksteren dit jaar, als gevolg van de coronapandemie zullen plaatsvinden in de maanden september of oktober. Wat de eerste communies betreft, is het aan elk bisdom om te bekijken wanneer en hoe die kunnen plaatsvinden, luidde het toen. Uit een rondvraag door Belga blijkt nu dat de meeste bisdommen ook hier voor uitstel opteren.

Zo meldt het bisdom van Brugge op zijn website dat de eerste communies verplaatst zijn naar het volgende schooljaar. “Ze kunnen het hele volgende schooljaar georganiseerd worden. De keuze voor de precieze datum gebeurt lokaal”, klinkt het. Het bisdom wil op die manier duidelijkheid scheppen. Bisdom Antwerpen gaat voor dezelfde beslissing. Ook hier worden de eerste communies verschoven naar september en oktober, bevestigt Bruno Aerts van bisdom Antwerpen.

Het bisdom van Hasselt schuift “in principe” de eerste communievieringen eveneens naar het najaar, net zoals vorig jaar. Voor de precieze timing mikt het bisdom vooral op september en oktober, en “in elk geval voor het herfstverlof”. Het bisdom voegt er wel aan toe dat het mogelijk blijft om ook voor die tijd op een creatieve manier in kleinere groepen de eerste communie te vieren, mits de maatregelen het toelaten.

“Grote of kleine pastorale eenheden/federaties, grote of kleine groepen eerste communicanten maken een wereld van verschil in tijden dat versoepelingen van maatregelen al dan niet kunnen voorzien worden; het is aan de pastoor, het team van de pastorale eenheid en de catechisten samen om te beslissen deze weg in te slaan. Daarnaast bestaat in de Kerk altijd de mogelijkheid dat ouders zelf in overleg met de pastoor beslissen hun kind tot de communie toe te laten; dat gebeurt dan op individuele basis in alle eenvoud tijdens een zondagse eucharistieviering”, aldus het bisdom van Hasselt.

Opties open

Het bisdom van Gent laat de opties open. “De eerste communies die in grote groepen gebeuren, zullen waarschijnlijk net zoals de vormsels worden verschoven naar het najaar, daar moeten we realistisch in zijn. Maar we leggen het niet op”, verklaart woordvoerder Peter Malfliet. Het is daarnaast ook een optie om in kleinere groepjes tijdens de zondagsvieringen de eerste communie te doen, en dat kan wel al in het voorjaar. “Dat is per parochie te bekijken ter plaatse en te overleggen met alle betrokkenen”, aldus Malfliet.

In het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen wordt over de kwestie nog gesproken. Volgens communicatieverantwoordelijke Laurens Vangeel is er nog geen beslissing genomen. Wellicht volgt er in de loop van de komende dagen een communicatie, zegt hij.