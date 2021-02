Zorgpersoneel wil als eerste aan de beurt én de beste vaccins krijgen: “Lopen het meeste risico”

Artsen, ziekenhuispersoneel en zorgmedewerkers in de eerste lijn moeten met de vaccins van Pfizer en Moderna gevaccineerd worden. Dat vindt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). “Wie dagelijks in contact komt met het virus, moet het beste vaccin krijgen”, klinkt het. Maar Zorg en Gezondheid is niet van plan af te wijken van de strategie.