Rode Kruis: “Beginnen hongerdoden te vallen in opstandige Ethiopische regio Tigray”

Foto: via REUTERS

In de opstandige Ethiopische regio beginnen mensen van de honger om te komen. Het Rode Kruis schat woensdag dat 3,8 miljoen van de 6 miljoen inwoners van de regio humanitaire hulp nodig hebben, maar de meesten van hen hebben geen toegang tot levensreddende medicijnen en voedsel. Dat zei het hoofd van het Ethiopische Rode Kruis, Abera Tola, woensdag tijdens een persbriefing.

“We moeten zo snel mogelijk optreden. Als je de mensen niet bereikt, zal de ernst van de crisis blijven toenemen”, aldus Tola na een bezoek aan de regio. Er zijn al mensen overleden van de honger, maar precieze aantallen kan het Rode Kruis niet geven. Hulpverleners die ter plaatse gingen, hebben wel al over verschillende hongerdoden bericht. Binnen twee maanden vreest het Rode Kruis tienduizenden hongerdoden als er geen verbetering komt in de toegang voor humanitaire organisaties.

Hulpverleners hebben vandaag slechts toegang tot ruim 20 procent van de regio. “Zodra we alle afgelegen gebieden kunnen bereiken, zullen we een verwoestende crisis zien”, aldus nog Tola. “We moeten op het ergste voorbereid zijn.”

Al wekenlang vragen ngo’s aan het regime in Addis Abeba toegang tot de regio. In december werd een akkoord gesloten met de VN, maar bureaucratie en onveiligheid leiden ertoe dat 80 procent van het gebied verboden terrein is voor ngo’s en VN-agentschappen.

In november startte het regeringsleger een groot offensief tegen de separatistische regionale regering. Enkele weken later al verklaarde Addis Abeba dat het conflict beëindigd is, maar er zou hier en daar nog steeds gevochten worden. Ook journalisten krijgen amper toegang tot de regio, wat het moeilijk maakt deze berichten bevestigd te krijgen.

Meer dan 50.000 burgers zouden omgebracht zijn, maar de Ethiopische eerste minister Abiy Ahmed ontkent dat. In 2019 won Abiy nog de Nobelprijs voor de Vrede.