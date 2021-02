Dertig keer Tessa Wullaert: Red Flame scoort aan ongezien tempo voor dominant Anderlecht

Er is dominantie en er is DOMINANTIE. De vrouwen van Anderlecht zitten dit seizoen in die tweede categorie. Paars-wit won tot nu toe alle wedstrijden in de Scooore Super League en is dan ook op één been op weg naar de titel. Sterspeelster Tessa Wullaert is de grote uitblinker bij de RSCA Ladies. De Red Flame keerde afgelopen zomer terug naar Brussel en scoorde dit seizoen al 30 doelpunten in dertien competitiewedstrijden, niemand deed ooit beter. Daarnaast gaf ze ook al 20 assists. Wullaert had daarmee een aandeel in liefst vijftig van de 81 doelpunten van Anderlecht tot nu toe.