Openbare aanklager in Georgia opent onderzoek naar poging van Trump om verkiezingsuitslag te beïnvloeden

Een openbare aanklager in Georgia heeft officieel een onderzoek geopend naar de poging van voormalig president Donald Trump om de verkiezingsuitslag in die Amerikaanse staat terug te draaien.

Het onderzoek komt er onder andere naar aanleiding van een telefoontje van Trump naar Brad Raffensperger op 2 januari, waarin hij druk zette op de staatssecretaris om de verkiezingsuitslag in Georgia ongeldig te verklaren omdat er stemfraude gepleegd zou zijn. Zo droeg Trump Raffensperger op om “genoeg stemmen te vinden” om zijn nederlaag in de staat terug te draaien. “Het enige dat ik wil, is dat je 11.780 stemmen vindt”, klonk het toen.

Fani Willis, openbaar aanklager in het district Fulton, stuurde woensdag brieven naar verschillende ambtenaren van de staat, waaronder ook Raffensperger, met het bevel om documenten over dat gesprek te bewaren. In die brief wordt bevestigd dat het bevel kadert in een strafonderzoek. Maandag had het kabinet van Raffensperger al aangekondigd dat het zelf een administratief onderzoek naar de feiten had geopend.

Volgens experts overtrad Trump met zijn druk op ambtenaren in Georgia meerdere verkiezingswetten, en kan hij onder andere aangeklaagd worden voor ‘samenzwering om verkiezingsfraude uit te lokken’, het ‘opzettelijk belemmeren van de uitvoering van andermans plichten bij verkiezingen’. De maximumstraf daarvoor bedraagt één jaar gevangenis.