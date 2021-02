Sarita V. (26) drie uur lang verhoord op proces ‘kruisboogmoord’: “Welke fout ik ook maakte: ík heb niemand vermoord”

Tielt / Brugge -

“Ik bleef Jordy altijd een beetje hoop geven omdat ik vreesde dat hij zich iets zou aandoen. Ik wilde geen dode op mijn geweten.” Een zelfverzekerde Sarita V. (26), de vrouw om wie de ‘kruisboogmoord’ draait, werd woensdag in de assisenzaal drie uur lang op de rooster gelegd. Al haar eerdere verklaringen in het voordeel van de beschuldigde trok ze in. “Jordy wilde mij doen geloven dat ík de schuldige was.”