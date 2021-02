In de voetsporen van Jamie Vardy: waarom AA Gent-aanwinst Tarik Tissoudali na een hobbelig parcours pas op zijn 27ste komt bovendrijven

Scoren aan de lopende band in de lagere reeksen. Op latere leeftijd tekenen bij een profclub voor een bedrag van minder dan één miljoen euro. Promoveren naar het hoogste niveau. Nee, we hebben het niet over Jamie Vardy van Leicester City, wel over Gent-aanwinst Tarik Tissoudali (27). Als je hem ziet scoren, vraag je je af waar hij al die tijd heeft gezeten. In de krochten van het amateurvoetbal en in een land waarvan hij de taal niet sprak, is het antwoord.