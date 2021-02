Bijna 10 miljoen door Defensie aangekochte mondmaskers zijn blijven liggen

Van de 15 miljoen stoffen mondmaskers die Defensie vorig jaar heeft aangekocht om gratis uit te delen aan de bevolking, zijn er 10 miljoen nog niet uitgedeeld. Dat antwoordde minister van Defensie Ludivine Dedonder woensdag op vragen in de Kamer.

Defensie kocht vorig jaar 15 miljoen stoffen mondmaskers aan om via de apotheken uit te delen aan de bevolking. Dat was toen hoognodig, want tijdens de eerste coronagolf was er een algemeen tekort aan mondmaskers. Maar intussen liggen nog zowat 3 miljoen mondmaskers ongebruikt bij de apothekers, aldus Dedonder. In de kazerne in Peutie liggen er nog 7 miljoen.

Volgens de minister staat Defensie nog altijd in contact met de verschillende overheden van het land om te bekijken waar er nog nood is aan mondmaskers. “Ik ben ervan overtuigd dat ze nog steeds bijdragen aan de strijd tegen de pandemie”, zei ze.

Defensie bestelde de mondmaskers in april vorig jaar op vraag van de regering. Het grootste deel werd besteld bij het Luxemburgse Avrox, voor een bedrag van 37,5 miljoen euro. Maar die maatschappij leverde met vertraging. Drie miljoen andere maskers kwamen van bij het Gentse Tweeds & Cotton, dat wel op tijd leverde. Dedonder benadrukte woensdag nog eens dat Avrox 5,5 miljoen euro aan verwijlinteresten betaald heeft voor die vertraging.