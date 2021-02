Belgische experts zien hoe zorgsysteem in op één na zwaarst getroffen land in elkaar klapt door corona: “Dweilen met de kraan open”

Terwijl in eigen land de curves min of meer stabiel blijven, beleeft Brazilië een hevige tweede golf. Gert Verdonck en Pierre Van Heddegem, twee Vlamingen van Artsen Zonder Grenzen, zijn er in de frontlinie getuige van hoe het zorgsysteem in elkaar klapt, met overvolle ziekenhuizen en lange wachtlijsten als gevolg. “Ik weet niet hoe lang we dit nog kunnen volhouden.”