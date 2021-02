Felice Mazzu voor bekerderby met Union tegen Anderlecht: “Ik geef ons 30 procent kans”

Het is de week van de derby‘s in de Croky Cup, en donderdagavond wacht die met de meeste geschiedenis. Union ontvangt Anderlecht in een Brussels burenduel. “We willen tonen dat we klaar zijn voor het hoogste niveau”, zegt coach Felice Mazzu, die met Union ruim aan kop staat in 1B.

“Een prachtige affiche waar we heel hard naar uitkijken”, noemt Felice Mazzu, ex-coach van Charleroi en Racing Genk, de bekerderby Union-Anderlecht. ”We treffen simpelweg een van de beste ploegen van het land, kijk maar naar de sterke wedstrijd van Anderlecht in Genk. Als ze zo goed zijn als zondag, wordt het bijna onmogelijk voor ons. We moeten hopen op een slechte dag bij paars-wit. Ik geef ons 30 procent kans. Voor mij persoonlijk wordt het ook een ontmoeting met één van de beste trainers van het land, maar daar gaat het niet om. Het is geen wedstrijd Mazzu tegen Kompany.”

Hoewel hij de winstkansen eerder klein inschat, wil Mazzu donderdagavond wel iets bewijzen. Union staat ruim aan kop in 1B, is op weg naar de hoogste klasse en wil alvast een keer laten zien waar het toe in staat is. “Het is voor ons vooral een wedstrijd tegen een ploeg uit 1A”, weet de Union-coach. ”Wij willen tonen dat we klaar zijn voor het hoogste niveau. Ik wil ambitie en zelfvertrouwen zien bij mijn jongens. Ze moeten tonen dat ze op weg zijn naar de Jupiler Pro League. Het collectief en de wil om zichzelf te overstijgen zal de doorslag geven.”

Foto: Marc Gysens

Mentaal voordeel

Twee seizoenen geleden stuntte Union al eens tegen Anderlecht in de beker. Het ging toen in het Astridpark met zware 0-3 cijfers winnen. Een herinnering die in beide clubs nog nazindert. Mazzu was er niet bij, maar wil de ervaring wel gebruiken. “Dat is iets om op terug te vallen. De weinige mensen die er nog zijn uit die periode, zal ik raadplegen. Die ervaring kan ons een mentaal voordeel opleveren.”

Het veld speelklaar krijgen voor de Brusselse derby in het Dudenpark in Vorst, is geen evidentie. Union beschikt niet over veldverwarming, en dan is het behelpen in de sneeuw. Er is wel een zeilconstructie waar momenteel hete lucht onder geblazen wordt, en vrijwilligers helpen al de hele week om alles sneeuwvrij te krijgen. “Die mensen doen er al dagen alles aan om het terrein zo goed mogelijk af te leveren”, weet Mazzu. ”Het is belangrijk voor ons om thuis te spelen, ook zonder fans. In de beker is dat toch een factor. Wij kennen het terrein beter en dat kan een voordeel zijn.”