Saudische vrouwenrechtenactiviste die streed voor recht om te mogen autorijden na drie jaar cel vrijgelaten

De Saudische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul is na meer dan drie jaar in de gevangenis vrijgelaten. Dat maakte haar familie woensdag bekend. “Loujain is thuis”, zei haar zus Lina op Twitter.

Al-Hathloul streed jarenlang voor het recht van vrouwen om in Saudi-Arabië met de auto te mogen rijden. Ze werd bekend nadat ze op sociale media een video had geplaatst waarin te zien was dat ze een auto bestuurde in de hoofdstad Riyad. Ze werd in mei 2018 opgepakt, één maand voordat het autorijverbod werd opgeheven.

In december werd de 31-jarige vrouw schuldig bevonden aan inbreuken op de antiterrorismewet. Ze werd veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar en 8 maanden, met strafopschorting voor 2 jaar en 10 maanden, en een reisverbod van 5 jaar. Omdat ze het grootste deel van de resterende gevangenisstraf al in voorhechtenis heeft uitgezeten, werd haar vrijlating donderdag verwacht.