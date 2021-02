Belgische apotheker zit plots in kopgroep in race naar het beste coronavaccin: “Klein bedrijf, so what”

In 1995 kon je hem nog vinden aan de toonbank van een apotheek in Blankenberge, nu meet hij zich met de farmagiganten in de strijd om het beste Covid-vaccin. Chris Cardon (52) trok met zijn start-up een reeks topwetenschappers aan en werd opgemerkt door Nature, waardoor grote investeerders tot in Zuid-Korea hem met interesse volgen. “We hebben excellente mensen in ons land, we mogen best wel chauvinistisch zijn.”